KESKKONNASÕBRALIKUD PELLETID?! Graanulitootjad söövad tohutult elektrit ja suplevad toetustes! 

Pealtnäha väikest pabulat meenutava graanuli valmistamine on kallis lõbu, sest erinevalt halupuudest, millel lastakse riidas aasta-paar kuivada, läheb pelletitöösturitel käiku toores puu. See tähendab, et vee välja „küpsetamiseks“ kulub tohutu energia. Hoolimata kallist tootmishinnast saavad graanulitootjad aga nii palju erinevaid toetusi, et halupuude tegijad kurdavad ebavõrdse konkurentsi üle, mis on ajanud eestlase puuriida hinna lakke.