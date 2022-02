HUVIHARIDUS ON HÄDAS! Koolijuht: loodame kogu aeg, et koroona saab läbi ja ka elektriarved muutuvad väiksemaks

Koroona on pannud osad lapsed ja noored huviharidusest loobuma, sest hirm on nakatuda või ollaksegi haiged. Kuid see pole aga teps mitte kõik, üüratud energiaarved panevad huvikoolidele järjekordse põntsu. Kui jätkusuutlik on sellistes tingimustes huvihariduse pakkumine?