3 eriti sagedast iluprobleemi ning kuidas neid lahendada! 

Miks mõningatel inimestel on rohkem aknet kui teistel, pole lõpuni selge. Kõige tõenäolisemateks tekkepõhjusteks on kombinatsioon teguritest, näiteks stress, toitumine, tarbitavad kosmeetikatooted ja naistel ka hormoonid. Loomulikult mängib oma rolli eelsoodumus.

Aknelise naha puhul on ülimalt tähtis õige ja igapäevane nahahooldus. Nahka tuleb hommikul ja õhtul pesta spetsiaalse nahapuhastusvahendiga, sest see eemaldab surnud rakud, rasu ja keskkonnast tuleneva mustuse. Akne puhul võiks kasutada õrnale ja tundlikule nahale sobivat kreemi ning kindlasti ei tohiks unustada organismi seespoolt turgutada. Igapäevasel toidulisandite riiulil võiks olla Acnecinamide’i tabletid, mis sisaldavad tõhusat vistrikevastast niatsinamiidi, nahale kasulikke C- ja E-vitamiini, foolhapet, tsinki, laktoferriini ja koensüüm Q10. Lisaks on toidulisandis aktiivainena berberiini ekstrakt – see on tuntud oma antibakteriaalse toime poolest ning ohakaseemne ekstrakt, mis on tugev antioksüdant ja aitab kontrolli all hoida põletikulisi protsesse.

Kolmas väga sagedane probleeme, millega naised maadlevad, on juuste välja langemine. Juuste hõrenemist ja välja langemist tingib tavaliselt mitme kahjuliku teguri koosmõju. Näiteks on stressil – mida on tänapäeva maailmas palju – väga halb mõju kiharatele. Sageli kaotatakse juukseid pärast rasket haigust, seda võivad põhjustada hormonaalsed kõikumised, liigne päikesekiirgus, külm, föönitamine, tihe juuksepesu, halva kvaliteediga juuksevärviga ja juuksehooldusvahendid ning kilpnäärme üle- või alatalitus.

Kellel on probleeme juuste väljalangemisega, võiksid võtta Novophane’i vitamiine biotiiniga. Vabatahtlikega tehtud kliinilised uuringud tuvastasid, et 75% juhtudest muutusid juuksed tihedamaks, 94% juhtudest tugevamaks ning 88% ütles, et nende kiharad muutusid kaunimaks. Pakis on kolme kuu kogus (see on optimaalne aeg juuste olukorra parandamiseks), niisiis on toote hind väga hea. Ka koostis on saanud kasutajatelt rohkelt kiidusõnu.

Novophane'i toidulisand sobib kasutamiseks neile, kel juuste välja langemine on tingitud stressi, hooajalisuse või muu sarnase põhjuse tõttu. See ei sobi aga näiteks meeste kiilaspäisuse raviks.