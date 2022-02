KAS NÕUDEKIRJADEGA POMMITAMINE JÄTKUB? Advokaatide juht räägib, mida kutse kaotanud Robert Sarv edaspidi teha saab 

Paljudele ajakirjanikele on tuttav olukord, et juba loo kirjutamise ajal potsatab kirjakasti Robert Sarve nõudekiri, eesmärgiga loo ilmumisele pidurit tõmmata. Laiemas avalikkuses on aga Sarv endale nime teinud netikommentaatorite vastutusele võtmisega. Kord edukalt, enamasti siiski mitte. Viimane käib eriti avaliku elu tegelaste kohta, kellel kohus on soovitanud piltlikult öeldes paksu naha kasvatada.