VIDEO | Mari-Anne Härma: piirangute leevendusi saame arutada siis, kui haiglaravi trend on languses

„Haiglaravi vajavate patsientide arv on kiiremas kasvus, kuna haigestuvad vanemaealised,“ rääkis Härma. „Samamoodi kasvab surmajuhtumite arv.“ Terviseameti esindaja sõnul on on oht, et haiglaravis jõutakse kahe-kolme nädala pärast kriitilise tasemini.

Hinnanguliselt on haiglas patsiendid enamikus omikroni-tüvega. Probleemiks on ka haiglapersonali suurenev haigestumine.

Härma sõnul on piirangute leevendamise otsuseid tehtud optimistlikest stsenaariumitest lähtudes. „Täna me hindame juba pessimistlikke stsenaariumite realiseerumist kõrgeks. Terviseamet leiab, et edasisi leevendusi saame arutada siis, kui haiglaravi trend on languses.“