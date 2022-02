VIDEO | Riigikogu infotunnis läks tuliseks. Kaja Kallas Moonika Helmele: kas teil ei ole häbi? Rünnates Eesti politseid, ründate te tegelikult Eesti riiki

EKRE fraktsiooni liige Helle-Moonika Helme uuris Kaja Kallaselt, kas viimane kiidab peaministrina heaks, et politsei tõstis käe rahva vastu ja kasutas ülemäärast jõudu. „Me oleme harjunud, et Eesti on demokraatlik riik, ja õnneks veel ongi, kuigi teie valitsuse käpardlikkus kriisidega hakkama saamisel on ilmselgelt põhjus, miks te olete järjest enam hakanud kasutama võtteid, mis on omased pigem totalitaarsetele riikidele kui demokraatiatele.“