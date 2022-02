Riigikogu infotunnis läks tuliseks. Kaja Kallas Moonika Helmele: kas teil ei ole häbi? Rünnates Eesti politseid, ründate te tegelikult Eesti riiki

Kallase sõnul käitus politsei väga lugupidavalt. „Eesti politsei on olnud rahulik meeleavaldajatega, rääkinud nendega, veennud neid. See, kuidas need inimesed käituvad politseiga – mina ei tea, kuidas politseile õpetatakse sellist rahu. Kui te vaatate teisi riike, siis teistes riikides, kas või siinsamas Soomes meeleavaldusel 50 inimest arreteeriti. Meil ei ole mitte midagi sellist.“

Peaminster uuris Moonika Helmelt ka, kas EKREl ei ole häbi Taaveti tähtede kasutamist meeleavaldustel õigustada? „Kui juudid ütlevad, et see neid riivab ja see on küüniline, siis te jätkate seda ja õigustate. Kui nemad ütlevad, et see riivab. See on uskumatu. Miks te seda teete? Kelle huvides te töötate? Kui vaadata seda, mis toimub praegu julgeolekuolukorraga Euroopas Ukraina ümber, meie enda naaber, kes käitub järjest agressiivsemalt ja kasutab ära ka sellist destabiliseerimist erinevates ühiskondades – te annate sellele hagu peale. Miks te seda teete?“