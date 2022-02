Atko Liinid taotleb politsei suhtes menetlust 

Bussifirma Atko Liinid soovib siseministeeriumile esitatud taotluses, et politsei- ja piirivalveameti suhtes algatataks seoses mullu jaanuaris koostatud kontrollkaartide juhtumiga – mille puhul jõudis Tallinna halduskohus järeldusele, et need olid ebaseaduslikud – järelevalvemenetlust.