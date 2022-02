Hüvitisevaidlus: riigikogulase kohtuprotsess kuulutati kinniseks 

Nimelt on omaaegne Rakvere abilinnapea Andres Jaadla pöördunud vandeadvokaat Kaarel Kaisi vahendusel kohtusse. Ta on seisukohal, et riigikogu liikme Anti Poolametsa sotsiaalmeediasse tehtud postitus, kus viimane mainib, et Jaadla mõisteti 2012. aastal süüdi korruptsioonis, on tema isikuandmete õigustamatu avaldamine ja kahjustab ülemääraselt tema mainet, on kirjutanud Virumaa Teataja. Ta nõuab Poolametsalt hüvitist. Nõudekirjas oli see 10 000 – 11 000 eurot. Nüüd, kui asi on jõudnud kohtusse, palub Jaadla mittevaralise kahju hüvitise suuruse määrata kohtu äranägemisel. Kohtuistung peeti läinud neljapäeval ja menetlus kuulutati kinniseks.