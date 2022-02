GALERII | VALLUTATUD LINN: Ottawas ei tohi enam autoga tuututada 

Ülemöödunud nädalavahetusel Ottawas alguse saanud meeleavaldused ei taha raugeda. Eriti on neist tüdinenud kesklinna elanikud, kes peavad taluma suurte rekade või autokolonnide tekitatud ummikuid ja valjuhäälset tuututamist ning tulevärki. Öösiti Ottawas praegu magada ei saa. Linlased kurdavad, et mitte kõik vaktsineerimise, piirangute- ja valitsusevastased protestijad pole rahumeelsed — näha võib äärmusliku või vaenu õhutava sümboolikaga lippe ja loosungeid, maski kandvad kodanikud kurdavad, et neid ahistatakse tänaval.