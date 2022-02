Süüdatud maja naaber: „Vallo istus lumehanges ja vaatas, kuidas maja põleb.“ 

ALLES VAID AHERVARE: Põlema pandud maja polnud päästjatel enam mõtet kustutada, peamine oli kaitsta tule eest naabermaja. Foto: Aldo Luud

„Vallo läks eile bensujaama, ostis liitri viina ja viis liitrit bensiini. Olin naabrite juures, kui nägin, et ta auto sõidab hoovi. Mõtlesin, et tahab minuga jälle jooma hakata, ei läinud välja. Loll olin, et välja ei tulnud. Aga ta oleks majale tule otsa niikuinii pannud, me oleks võinud siin kiskuma ka minna, mida ma ikka oleks teinud,“ räägib Peeter, kuidas naaber pani esmaspäeval Müüriku külas tule otsa oma endisele kodumajale.