Juhtkiri | Kas sotsid veavad vaesusest välja? 

Viie rikkama riigi sekka rühkides on diskuteeritud abielu definitsiooni üle, arutatud, kas ja kus peaks olema alkoholipoed ja lubatud igas võtmes võrdsemat, paremat riiki. Üldsõnaliste lubaduste mullis pole see parem tulevik kõigini jõudnud. Liiga palju on veel neid, kes elavad palgapäevast palgapäevani. Ei ole otseselt vaesed, aga mitte veel hästi hakkama saavad.