Robert Sarv arvati advokatuurist välja: ta käitus korduvalt ebakohaselt

Samuti novembris otsustas advokatuuri juhatus, et Sarv ja tema büroo peavad viivitamata eemaldama avalikud üleskutsed, mis on vastuolus reklaamiseadusega.

Advokatuuri juhatuse otsuses seisis, et Sarv ja tema advokaadibüroo on teinud ajakirjanduses, advokaadi sotsiaalmeedias ja advokaadibüroo kodulehel avalikke üleskutseid sõlmida kõnealuse advokaadibürooga õigusteenuse lepingut.

„Sain esmaspäeva õhtul kuue kohtuasja vastused, millest üks oli kompromiss ja viie puhul lükati kaebused tagasi. Mul on hea meel, et saime selle kompromissi tehtud ning võtsime ka kohtust ühe asja vähemaks,“ selgitas Sarv.

Sarve sõnul on aukohtu otsused talle olulised ja see on alati olnud väärt tagasiside. „Kui aukohus oleks teistsugusele lahendusele jõudnud, oleksime pidanud tegevust kardinaalselt muutma. Saime aukohtult väärt suunised ja soovitused ning töö läheb sama ladusalt ja tempokalt edasi. Olen aukohtu liikmetele nende tagasiside ja panuse eest siiralt tänulik, tõsised professionaalid,“ kiitis Sarv. „Alati on hea elukogenud ja minuga võrreldes elus kaugemale jõudnud inimestega diskuteerida, mõnikord on vaja selleks aukohtus käia.“