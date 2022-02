Robert Sarv arvati advokatuurist välja. Sarv: „See on naeruväärne, ma ei tahagi olla sellise organisatsiooni liige!“

Eesti advokatuuri juhatus arvas koosolekul kolleeg Robert Sarve (34) liikmete hulgast välja. Sarv ütleb Õhtulehele, et ta ei ole advokatuuri otsusega nõus, et ta ei vasta nende nõuetele. „See otsus on sisuliselt tõeline jama. Minu hinnangul on advokatuur kahepalgeline,“ sõnab ta. Kuid ta ei hakka otsust vaidlustama.