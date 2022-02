KARISTUS ÕHINAPÕHISE TEO EEST! Kohus: ajakirjanik Katrin Lusti käitumises puudus loogika 

Kohus karistas Katrin Lusti 160eurose rahatrahviga selle eest, et too 2020. märtsikuu pärastlõunal tungis keelavate siltidega märgistatud ja suletud ustega ettevõtte tootmishoonesse. Lusti kaitsja leidis, et ajakirjaniku sisenemine oli igati lubatav, sest ettevõte polnud pääsu oma territooriumile piisava põhjalikkusega takistanud. Kohus aga otsustas, et sissetung oli ettevõtja tahte vastane ning ebaseaduslik ega teeninud kõrgemat ühiskondlikku huvi, millele Lust rõhus. Seega puudus alus kaebuse rahuldamiseks ja tehtud otsuse muutmiseks.