Riigikogus arutati tuuleparkide rajamise küsimusi

Majanduskomisjoni esimees Kristen Michal ütles, et komisjon soovib avalikul istungil koos huvigruppidega saada ülevaadet tuulenergia sektori kohaliku kasu regulatsiooni (tuulikutasu) väljatöötamise seisust, tutvuda eelnõule esitatud viimaste ettepanekutega ja saada ülevaadet mereala planeeringu seisust.

Majanduskomisjoni liige Annely Akkermann selgitas, et tuuleparkide rajamisega on üles kerkinud mitmed probleemid ja kaasnenud kohalike elanike vastasseis. „Komisjon soovib avaliku arutelu käigus leida lahendus, kuidas lepitada kogukondi seoses tuuleparkide rajamisega, selgitada tuuleenergia sektori kohaliku kasu tuulikutasu kehtestamise kaudu ja anda ülevaade mereala planeeringu seisust,“ ütles Akkermann. Ta lisas, et tehtud majanduslike andmete võrdluse kohaselt on tuulest energia tootmine praeguseks odavam kui ükskõik millisest muust energiaallikast. Maa- ja meretuuleenergia tootmise potentsiaal Eestis kokku on oluliselt suurem kui meie riigi energiavajadus.

Akkermanni sõnul on vaja, et tuuleparkide ehituse planeerimine hakkaks lõpuks arenema pärast kümmet aastat seisakut. Üks suurimaid murekohti ja küsimusi on asja juures endiselt see, kuidas lepitada kogukondi tuuleparkidega. Sel teemal tegi ettekande Nele Ivask Tartu regiooni energiaagentuurist.

Inimeste peamised hirmud seoses tuuleparkidega on: tuulikute müra ja vibratsioon, kinnisvaara väärtuse langus, häiritud vaade ja valguse vilkumine, tuulepargi mõju kohalikule elustikule, ehk lindudele ja loomadele ning usaldamatus suurearendajate suhtes.

Tuuleparkide loojate lahendus kogukonna lepitamiseks on oma teenitavat kasu kogukonna ja kohaliku omavalitsusega jagada, läbi kohaliku kasu instrumendi meetme. Lihtsaim instrument, mida kasutada, on rahaline hüvitis, mida makstakse kas omavalitsusele või majapidamistele. See võib ka motiveerida KOVe tuuleparke oma piirkonda planeerida. Kuid peamised küsimused rahalise hüvituse maksmise puhul on, kuidas see raha elanike ja KOV vahel peaks jaotuma, kuidas KOV saadavat hüvitist kasutab ja kuidas vältida äraostmise tunnet.

Teine variant, mille Ivask välja tõi, on kogukonnafondi loomine, ehk tulu jaotatakse kohaliku elu või keskkonnakaitse edendamiseks mõeldud projektidele. Seda kasutatakse palju teistes riikides. Näiteks Iirimaal on kohustus jaotada tuulepargi toodangust kogutavat tasu 2 eurot/MWh lähedal asuvate majapidamiste ja kohaliku elu edendamiseks loodud kogukonnafondi vahel.