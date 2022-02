OTSE | Riigikogus arutatakse tuuleparkide rajamise küsimusi

Tuulegeneraatorid Pakri polsaarel Foto: Teet Malsroos

Riigikogu majanduskomisjoni teisipäevasel avalikul istungil käsitletakse tuuleparkide rajamisega seotud küsimusi, mis on seotud menetluses oleva ehitusseadustiku eelnõuga ja millega võimaldatakse riigil valmistada ette merre ehitamise hoonestuslubasid, et esitada need hoonestusload avalikule enampakkumisele või valikpakkumisele.