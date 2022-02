„JÄRGMINE PEATUS“ 300. OSA | Justin Petrone: mul oli emotsionaalselt nii ebastabiilne olukord, et Põhjamaade vaikus aitas mind 

Kuigi Justin on Itaalia juurtega ja üles kasvanud Ameerika Ühendriikides, naudib ta eelkõige Põhjamaades reisimist. Samuti on talle südamelähedane olnud seal elada – näiteks pärast mõningast Taanis õppimist oli keeruline USA-sse naasta, sest Taani tundus juba nagu kodumaa. Justin tõdeb, et tal oli toona elus emotsionaalselt ebastabiilne olukord, nii et Põhjamaade vaikus aitas teda.