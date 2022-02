KAARDID | KUI VANADES MAJADES ME ELAME? Vaata, mille poolest Narva datša-omanikud teevad silmad ette Tallinna ümbritsevate põldude elanikele 

Kus on viimase kolmekümne aastaga kõige enam ehitatud? Üllataval kombel polegi uusi elu- või ühiskondlike hooneid kõige massilisemalt kerkinud Tallinna lähiümbruses. Ka Tartu kant on vale vastus. Kõige uuemad majad on hoopis narvakatel! Vaata kaartidelt ja tabelist, millal on valminud sinu kodukandi hooned.