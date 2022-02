Kuidas hoida igakuiseid kulusid kontrolli all? 

Suurimateks kuluallikateks on tihtipeale laenu tagasimakse ning liisingumaksed. Kodulaenu olemasolu puhul vaata üle, milline on intressimäär, mida enda laenu pealt maksad, et selgitada välja, kas laenude refinantseerimine oleks mõistlik. Laenude refinantseerimine on kasulik ka juhul, kui sul on mitu erinevat laenu ja sa soovid need ühendada. Pankasid ja laenupakkujaid on Eestis palju: Swedbank, Kreditum, SEB on vaid mõned neist. Kreditumi laenuvõrdlusportaali kaudu saab uurida paremaid finantseerimise võimalusi, aga oluline on ka see, et sa tutvud võimalustega, kuidas igakuiste kulude pealt kokku hoida.