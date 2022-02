VIDEO | ARVAMUSI KUI PALJU! Kuidas laste vaktsineerimine mõjutab raskelt haigestumist ja vaimset tervist?

Kuigi koroonaga satub vähem lapsi haiglaravile, pole see sugugi kõigile kerge haigus, rõhutab teadusnõukoja liige Ruth Kalda. Sotsiaalkomisjoni istungil tekitas vaidlust ka surmade ja vaktsineerimise suhe. „Kas lapsi sunnitakse vaktsineerima seetõttu, et meil on kaks last (koroonaga – toim.) surnud?“ küsis komisjoni liige Kert Kingo. Mida ütlevad selle peale arstid?