OTSE | Riigikogu sotsiaalkomisjonis arutatakse laste vaktsineerimise üle 

Kalda tõdeb, et Covid-19 ei ole alati kerge või ohtu haigus ka lastele. Praegu nakatub omikrontüvega rohkem lapsi, mistõttu satub neid ka haiglatesse rohkem. Kalda sõnab, et see on massiefekt.

Eestis on koroona tõttu surnud kaks last. Üks 11aastane, kes oli eelnevalt terve, ja teine seistme-aastane, kellel oli liitpuue.

Pärast koroona läbipõdemist on lastel suurem diabeedirisk, ütleb Kalda. Eestis on ligi 30 juhtu, kellel on pärast koroonat tekkinud multisüsteemne põletikuline sündroom. Lastel esineb seda maailmas üks juht 1000–4000 nakatunud lapse kohta.

Kalda räägib ka nn pika Covidi kohta – lastel esineb seda vähem, aga siiski 2–4% läbipõdejatest. Sümptomid on peavalu, keskendumisraskused, väismus, unehäired ja köha. Täiskasvanutel esineb seda aga rohkem ja uuringud on näidanud, et vaktsiin on siin abiks.

Viimaks sõnab Kalda, et Duke ülikooli hiljutine uuring näitab, et lastel tekib vaktsineerides tugevam immuunsus kui täiskasvanutel. Seda ka omikroni vastu.

Komisjoni liige Kert Kingo (EKRE) ütleb aga, et lapsi siiski sunnitakse vaktsineerima, kui vaktsineerimata lapsed ei saa minna isegi uisuväljakule. Ta küsib Kaldalt, kas lapsi sunnitakse vaktsineerima seetõttu, et meil on kaks last surnud? Ja oletab, et grippi on varasemalt ilmselt palju rohkem lapsi surnud.