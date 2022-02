Vambola Paavo | Väsinud oravate fopaad 

Eestis pole praegu ettevõtja kerge olla. Pandeemia on räsinud majandust, enim on kannatada saanud turismisektor ja meelelahutus. Olgugi, et riigid tasapisi vähendavad piiranguid, ei tähenda see kaugeltki päästvat turistidevoo algust. Siseriiklikultki valitseb loidus. Rahva kõrged kütte-ja elektriarved, lisaks liisingud ja laenud, need kõik pärsivad tarbimist. Kurb on vaadata pealinnas pimendatud suveniiripoode, restorane ja meelelahutusasutusi. Paljud neist ei ava uksi enam kunagi. Hotellide ja spaade pöördumistele on valitsuse kõrvad kurdiks jäänud.