NÄRVIKÕDIVIDEO | Vapper valvur tõmbas lapse viimasel hetkel auto eest 

Hirmuäratav hetk jäi ka turvakaamera salvestisele. Sealt on näha, kuidas ülekäigurajale kihutanud sõiduauto viimasel hetkel pidurdas, samas kui Goodyear tegutses ülikiiresti ja lapse eest ära tõmbas. Politseinik ise sai autoga pihta ja kukkus asfaldile.

Õnneks vajas Goodyear vaid kergemat tohterdust ning midagi hullemat ei juhtunud. Laps viga ei saanud.

„See oli äärmiselt kummaline. Lamasin seal ja murdsin pead, kas see tõesti leidis praegu aset... Ausalt öeldes ma ei osanudki midagi mõelda. See tundus ebareaalne,“ ütles Goodyear telekanalile Fox 5.

CBS Baltimore kirjutas, et juhile kirjutati välja mitu trahvi, seal hulgas hooletu juhtimise, ülekäiguraja ees peatumise kohustuse eiramise ja aegunud dokumentide eest.

Goodyear rääkis, et pärast haiglas tervisekontrollis käimist läks ta tüdrukule külla, et uurida, kas temaga on kõik hästi. Šokeeritud laps oli kooli vahele jätnud ja otse koju läinud.

„Ta tuli trepist alla ja nägi mind ukse juures. Talle tulid pisarad silma ja see omakorda tõi tema isale pisarad silma... siis polnud enam kellelgi pääsu ja me kõik nutsime. Olin lihtsalt tohutult rõõmus, et ta seal seisis ja temaga oli kõik korras,“ rääkis Goodyear.