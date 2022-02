Blogija Isabella Heido: laste kõrvalt tuleb enda aega teadlikult võtta 

Isabella jaoks seostub kodu ühelt poolt erinevate kohustustega, kuid teisalt paljude positiivsete emotsioonidega. „Eks siin leiab alati ülesandeid, mida ette võtta… aga tegelikult on kodu ikkagi kõige mõnusam koht, kus veeta vabu momente. Isegi reisides, ükskõik kui ägedas kohas parasjagu olen, ootan koju minekut. See on minu jaoks püha paik,“ avaldab ta.

Noore emana on värskendav teiste täiskasvanutega suhelda

Isabella ja tema elukaaslase peres kasvavad kaks last: üheksakuune Naomi ning kahe aasta ja nelja kuune Robin. Millal oli naine viimati kodus ilma lasteta, ta enam ei mäletagi. Kahe pisikese põnni emana on lihtsalt keeruline võtta täitsa enda aega – vähemalt nii palju, kui võiks.

„Kõige suurem muudatus oligi vist siis, kui Naomi sündis. Ühe lapse kõrvalt sai omaette aega rohkem – näiteks viisime Robini päevaks ema juurde. Kahe lapsega pole nii lihtne, sest ühe võid hoidu viia, aga teine on ju ikka kodus. Samas polegi ma seda prioriteediks seadnud, sest lastel on ka parem omas kodus olla. Seega, isegi kui keegi teine neid hoiab, siis tihti kutsume nad pigem enda juurde ja lähme ise mehega kuhugi eemale. Siin on lastel ikkagi kõige turvalisem keskkond,“ kõneleb Isabella.

IKEA uuringust „Kodune elu“ selgus, et umbes poolte eestlaste jaoks on üksinda aja veetmine ülioluline, et säilitada vaimne heaolu. Kuna Isabella nimetab end väga seltsivaks inimeseks, ei ihalegi tema liiga palju üksi olla – samas on naine IKEA uuringu tulemustega siiski päri. „Olen hästi sotsiaalne ja mulle piisab ka sellest, kui käin üksinda poes. Aga seda, et läheks üksi jalutama või loeks raamatut kuskil kodust eemal… ma ei tunne sellest puudust. Küll aga täidab minu tassikest märksa enam see, kui saan veeta aega elukaaslase või sõpradega. Kui olen päev otsa laste tasandil suhelnud, siis on värskendav täiskasvanutega vestelda,“ mõtiskleb Isabella.