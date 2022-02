TAPETUD MODELL KAKS NÄDALAT ENNE SURMA: Teemu on läinud täitsa hulluks! 

Niisiis tappis Vasankari vanalinna korteris püstolilaskudega kõigepealt Hanna-Maria ja seejärel iseenda. Kogu see lugu võiks kuuluda 1990. aastate algusesse, mitte käesoleva sajandi kolmandasse kümnendisse – kaunis eesti modell ja temast kaks korda vanem soome ärimees, kelle ärisid ümbritseb tegelikkuses uduloor. See võib olla üks neist juhtumitest, kus kontrolliva iseloomuga mees peab naist enda omandiks sel määral, et viib ta endaga hauda kaasa.