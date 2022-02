Juhtkiri | Koroona pole kasu lõikamiseks 

Nakatumise laineharjal, kui päevane näit on lähenemas kümnele tuhandele, ei pruugi piirangutest loobumine ehk tõesti mõistlik olla. Kui oleme seni piirangutega toime tulnud, siis elame üle ka nädala või paari võrra pikema ebamugavuse ning haiglate täituvus põhilise kriteeriumina tundub asjakohane. Tõsi on seegi, et seniseid reegleid ei kiputa niikuinii täitma: näiteks ühistranspordis kantakse maske üha vähem ning enam pole kuulda olnud kontrollreididestki.

Sestap võib mingil määral mõista Jüri Ratase uut seisukohta, et vaktsiinivastaseid ei saa ühiskonnast välja lülitada, kuid samas see tähendab loobumist Keskerakonna senistest põhimõtetest – kui vaktsineerimine pole edenenud loodetud kujul, siis mindi sujuvalt üle Toompeal äsja piirangute vastu meelt avaldamas käinutele meeldida tahtmise poliitikale. Oma piirangutevastase eelnõuga on välja tulnud ka EKRE. Riigikogu valimised on aasta pärast ning võidujooks valijate nimel on alanud. Kui aga Ratas teatab, et koroonapass on oma aja ära elanud, siis Mihhail Kõlvarti soolod pealinnas õpilaste koduõppele saatmisel kinnitavad, et ühe partei sees elavad erinevad arusaamad. Või peaks eelkõige kuulama, mida teadlased räägivad? Kas aga eelistada endise või praeguse teadusnõukoja omavahel lahknevaid seisukohti?