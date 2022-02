Üks riik takistas Ukrainal küber-NATOga liitumast 

Selle panustavaks liikmeks tohivad saada ka NATO-välised riigid (nt Austria, Soome ja Rootsi on seda juba teinud). Hääleõigus uute liikmete vastuvõtmisel on aga ainult alliansi kuuluvatel maadel. Danilovi sõnul kasutas Ukraina taotluse suhtes vetoõigust üks Euroopa Liidu riik. Ta rõhutas pahaselt, et seda hoolimata lakkamatutest küberrünnakutest ning sõjaolukorrast Ukrainas. „Meie oma naaber… ütles meile ära. On ta partner jutumärkides või on ta, nagu öeldakse, meie siiras partner?“