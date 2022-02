VÕÕRA MEHE SPERMA: Ameerika abielupaar kaebas viljakuskliiniku kohtusse 

KINGITUS VIIS VALUSA TÕENI: Laboritest kinnitas, et Jessica pole kahjuks oma isaga geneetiliselt kuidagi seotud. Foto: Panthermedia/Scanpix

1991. aastal võtsid Mike ja Jeanine vastu otsuse: soov last saada on suur, kuid kuna see pole kahjuks õnnestunud, on aeg proovida teisi võimalusi. Ohios elav paar pöördus viljakuskliiniku poole ning protseduur oli edukas. „Mehe perekonnas sünnib tüdrukuid harva, olime nii õnnelikud,“ kirjeldas Jeanine pressikonverentsil. „Kui ta sündis, kriiskasin rõõmust, ehmatasin arstid poolsurnuks.“ Sellega võikski ju lugu lõppeda, ent…