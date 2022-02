Seisukoht | Spordisõber, ära muretse: olümpia põhiroog ja magustoit alles ootavad!  

Oma suures Pekingi mängude eelses eelvaates-ennustuses leidsid Õhtulehe ajakirjanikud Deivil Tserp ja Mart Treial, et kui kõik asjaolud soodsalt kokku langevad, võime kogeda sarnast talvemuinasjuttu nagu 2006. aastal Torinos, kus murdmaasuusatajad pistsid kotti kolm kulda. Tõsi, hiljem täpsustati, et Sildaru (kes lisaks Big Airile võistleb ka pargi- ja rennisõidus), „võidab vähemalt ühe medali“ ning Ilves tuleb suure mäe võistlusel pronksile.

Kui Ilvese jaoks algas olümpia karantiinihotellis ja ilmselt seal see ka lõpeb – isegi kui ta peaks karantiinist suure mäe võistluseks välja pääsema, on tema olümpiaeelsest vormist alles ilmselt vaid riismed – siis Kelly puhul lähtugem Õhtulehe korüfeede lausetest: „Pigem võiks Big Airi võistlus olla pika dinee algus ehk suupiste söömine. Põhiroa ja magustoidu nautimise aeg peaks saabuma pargi- ja rennisõidus. /…/ Kui lähtume tema tänavustest etteastetest ning aastatega tekkinud tasemest ja kogemustepagasit, siis on keeruline näha varianti, et ta poodiumile ei jõua. Selleks peavad sekkuma vääramatud jõud.“