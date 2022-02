Ene Pajula | Mammi on masenduses 

Mis seal salata, mammi on masenduses. Pole ka ime – üks kriis ajab teist taga. Koroona ei anna alla, kütusehinnad kägistavad, sõja lõhn on õhus, ja siis on meil veel poliitikud, kes panevad üksteise võidu ebakindlusele hagu alla. Kas nad siis ei võiks pigem seljad kokku panna ja aidata inimestel sellest olukorrast kuidagi paremini välja tulla? Aga mammi saab ju aru, et aasta enne valimisi pole neile tähtis miski muu, kui see, kes konkurendil efektsemalt vaipa alt ära tõmbab. Mammi on sellest nii tüdinud, et annaks tuleval kevadel oma hääle nimme just sellele erakonnale, kes praeguses mudamaadluses ei osale. Nii ei peagi Eesti 200 pildis püsimiseks vähimatki vaeva nägema.