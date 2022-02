ANNAME ELULE UUE ALGUSE: surm pidi saabuma koos rongiga, kuid siis juhtus ime 

„Ma olen väga elevil. Ma väga loodan, et see on minu uus võimalus,“ ütleb Kristjan Leis (26) rühkides Õhtulehe ajakirjanikega koos läbi lume ja tuisu. Neoonrohelisi jalgpalliputsasid kandev Leis tuleb näitama kohta, kus ta 2021. aasta 18. mail otsustas ise elust lahkuda.