AASTA LIIKLUSES: särtsurattad külvasid pahandust, koroona mõjutas roolijoodikuid 

2021. aastal oli küll rohkem liiklusõnnetusi ja vigastatuid, ent vähem hukkunuid kui 2020. aastal, toodi välja esmaspäeval toimunud transpordiameti pressikonverentsil. Surma sai mullu 55 inimest, kuid 2020. aastal 59. Transpordiameti liikuvuse kavandamise osakonna juhataja Erik Ernits nendib siiski, et viie aasta lõikes pole see arv suuresti muutunud. Kõige suuremad käärid on mootorsõidukijuhtide osas, keda hukkus 29, tõdeb ta.