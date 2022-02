Pressinõukogu tegi Õhtulehe artikli kohta õigeksmõistva otsuse 

Artikkel räägib sellest, et pankrotihaldur nõuab kaebajalt kohtu kaudu Mini Crediti antud laenu. Artiklis on kirjas, et kaebaja on kohtuotsuse vaidlustanud Tallinna ringkonnakohtus.

Kaebaja leiab, et kohtuasjaga seotud isikute avalikustamine põhjustab talle ja ta perele kannatusi. Kaebaja ei ole rahul, et avalikustati jõustumata kohtuotsus. Kaebaja leiab, et artiklis olevad väited, et ta on võlgu ja et ta on sõlminud laenulepingu, ei vasta tõele.

Õhtuleht vastas pressinõukogule, et artikkel on kirjutatud kohtumaterjalide põhjal ja selles puuduvad faktivead. Samuti on artiklis öeldud, mis astme kohtuotsus oli ja mis on saanud edasi. Leht märgib, et eraelulised teemad on artiklist välja jäetud.