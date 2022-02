ARMUTÜLI LÕPETAS AMMUNOOL! Kas sõber tõesti sebis mu naist? Kahtlustav mees sai noolega otse silma: „Ma ei uskunud, et ta mind laseb!“ 

On 2020. aasta 11. aprilli õhtupoolik. Väljas tärkab kevadine loodus, ent õhk on jahe – viis kraadi sooja ja puhub vilu tuul. Koroonapandeemia on kestnud napid nädalad ja Tallinna külje all asuvas pisikeses külas, kus peale kaupluse, bussipeatuse ja rahvamaja pole suurt midagi, peab sõpruskond sünnipäevapidu. Kokku on tulnud enamasti ühe kandi rahvas – mitmed teavad üksteist ammusest ajast ja on koos üles kasvanud.