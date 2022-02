AASTA OODATUIM KOHTUPROTSESS! Kurikuulus kohvimasin, pidu restoranis Mon Repos ja muud jamad: Mailis Reps astub täna kohtu ette 

Ka ei saa ära unustada 118 000 euro suurust hiigelnõuet, mille haridusministeerium on endise ministri vastu kohtusse esitanud. Ehkki ministeerium ja selle esindaja, vandeadvokaat Marko Kairjak pole avaldanud, mismoodi saadi Repsi tegevusele külge just selline hinnalipik, võib eeldada, et kokku on rehkendatud tööaeg neil töötajatel, kes prokuratuuri süüdistuse kohaselt pidid ministri eraasjadega tegelema.