Tallinna abilinnapea tasus valimiskulud, politsei menetlust ei alustanud  

ERJK alustas menetlust Vadim Belobrovtsevi Euroopa Parlamendi valmiskampaania rahastamise kohta 2020. aastal. Nimelt sao Belobrovtsev ettevõttelt Complex Consult OÜ reklaamiteenuse eest arve summas 11 687 eurot. ERR teatel teatas Belobrovtsev läinud aasta alguses, et on Complex Consult OÜ-ga sõlminud üldsõnalise kokkuleppe, mille järgi on ta kohustatud tasuma võlga vähemalt 200 eurot kuus ja pärast võla lõplikku tasumist tasub ta ka intressid arvestusega kümme protsenti aastas ja teenustasud. ERJK toob oma kirjas Belobrovtsevile välja, et teenustasude olemus jääb komisjonile aga arusaamatuks.

Belobrovtsev kinnitas Õhtulehe, et on tänaseks kinni maksnud täies mahus nii mainitud valimisvõlgnevuse summa kui ka määratud intressi. „Poolte jaoks on sellega see teema lõpetatud ja küsimusi või pretensioone kummalgi poolel ei ole.” ERJK on menetluse lõpetanud.