Austrias hukkusid inimesed laviinide all 

Austria televisiooni uudisteteenistuse sõnul on surmasaanute seas neli rootslast.

Varasemail aastail on Austrias hukkunud paarkümmend inimest aastas, kuid koroonaviiruse võimutsemise ajal on seal mäesuusatamishuvilistest turistide arv langenud ja seetõttu on surmajuhtumeidki vähem.