KES SATUVAD KAINESTUSMAJJA? „Mõni narkomaan võib peaga kasvõi põranda sodiks peksta!“ 

Kainestusmaja on asutus, kuhu ei taha sattuda pea keegi. Tallinna kainestusmaja juht Peeter Puio aga muigab, et on ka erandeid: „Kodutud on tavaliselt tänulikud, kui nad siia tuuakse. Ikkagi katus pea kohal ja soe olla.“ Kes üldse kainenema satuvad ning milline näeb too asutus välja seestpoolt?