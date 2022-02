Seisukoht | Inkognito poliitik 

Vägisi läks mõte uitama, et peaminister Kaja Kallas võiks sotsiaalametnikuna taotlusi menetleda. See paberimajandus ei ole nõrkadele. Haridusminister Liina Kersna võiks ohjeldada 24 rüblikut lasteaias. Kohati peab olema üliinimene, et üksi neid kõiki hallata – kes tahab pissile, kellele tuli vanem järele ja laps on vaja samal ajal aidata riidesse, kolmas ja neljas ei jõua kokkuleppele, kelle kord rongiga mängida. Ja terviseminister Tanel Kiik võiks näiteks katsuda panna endale kinni riiklikult rahastatud aega psühholoogi juurde. Ministritöö on keeruline ja vaimse tervise eest hoolitsemine pole kunagi liiast. Ja palvetagu, et tal täiskasvanuna mõnda retseptiravimit vaja ei oleks, sest need kipuvad pigem kallid olema.