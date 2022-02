Juhtkiri | Lumi on, lumi jääb 

Seega peab linna ja maju planeerides lumega arvestama. Ei saa rajada tihedalt täis ehitatud asumeid, kus maja hõlmab kogu krunti, nagu on tavaks kuuma kliimaga piirkondades. Väikesel krundil lihtsalt pole lund kuhugi lükata. Samuti on probleeme kitsaste või kitsalt lahti lükatud kõnniteedega – vaevu kahe saapa laiusel ribal on kõndidagi ebamugav, rääkimata selle läbimisest lapsevankri, ratastooli või muu abivahendiga. Laiematel kõnniteedel on ka suvel mugavamad liigelda. Mõnel pool pole üldse kõnniteid. Käi, kus tahad.

Ilmselt võib tõdeda, et läks hästi, et sügisel maaliti pealinnas maha punased rattateed ja püstitati eri vahendeid nende tähistamiseks. Lumerohke talv on tehtu proovile pannud ja puudused välja toonud. Ilmselgelt see värv lund ei talu ja igasugused takistused on teinud lumekoristuse kohati keeruliseks. Ehk saaks kuidagi paremini, mõistlikumalt? Nii, et ratturitel oleks mugav ja reaalselt saaks ka lund lükata.