Taavi Libe | Olümpialiikumisel jääb ka Pekingi mängude järel häbinägu ette 

Raadioajakirjanik Taavi Libe Foto: Erki Pärnaku

Pekingis toimuvad taliolümpiamängud on jõudnud kesta napilt poolsada tundi, aga juba võib kindlalt väita, et traditsioonid jätkuvad: enne mänge võivad esile kerkida poliitilised või viimastel mängudel meditsiinilised teemad, kuid kui olümpiatuli on süttinud, jäävad spordivälised teemad tagaplaanile ning iga rahvas, kellele olümpiasport midagi vähegi tähendab, asub kaasa elama endale olulistele võistlustele ja sportlastele.