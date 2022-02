Sotsiaaldemokraadid valisid esimeheks Lauri Läänemetsa: „Eesti uus lugu peab olema sotsiaaldemokraatlik!“ 

Sotsiaaldemokraatide uueks juhiks tõusnud Läänemets seadis oma kõnes lati kõrgele: „Erakond, kes on Eesti riigi loonud, seda eksiilis hoidnud ja uuesti üles ehitanud, ei tohi olla midagi vähemat kui peaministripartei,“ sõnas ta.

Tema kinnitusel peab Eesti uus lugu olema sotsiaaldemokraatlik. „Järgnevatel aastatel kirjutatakse ümber Eesti suur lugu. Edukultuse narratiiv lakkab tasapisi toimimast ning asemele on vaja uut. See loob sotsiaaldemokraatlike ideede võidukäiguks viimase 20 aasta soodsaima pinnase. Meil on kõik eeldused õnnestumiseks, peame vaid ise olema piisavalt julged, töökad ja enesekindlad,“ pöördus Läänemets erakonnakaaslaste poole.

Sotsiaaldemokraatide uus liider lubas esiplaanile seada inimeste toimetulekut ja väärikust puudutavad küsimused. „Peame nägema majanduse ja ettevõtluse arengut võimalusena vähendada ebavõrdsust ning täiendama sotsiaaldemokraatlikku manifesti kliima- ja roheteemadega, sest Eesti uus narratiiv peab haarama ühiskonda tervikuna,“ sõnas ta.

Tema sõnul tuleb õppida parimatelt. „Sotsiaaldemokraadid Soomes ja Taanis on võitnud tagasi nii maa- kui ka linnainimese, nii töölise kui ka õpetaja usalduse. Ärme ka meie välista ühtegi inimest ega naeruväärista tema probleemi. Sotsiaaldemokraatia uue tõusu eelduseks on meie oskus leida vastandumise asemel ühisosa. Kohalike valimiste tulemused pakuvad kindlust, et suudame seda ühisosa leida. Meie omavalitsuste juhid linnades ja valdades ning pühendunud liikmed, on meie maailmavaate hing ja nägu,“ ütles Läänemets.

„Meie lubadus Eestile on kaotajateta ühiskond. Tugev Eesti on turvaline, hooliv ja jõukas. Tugev Eesti julgeb eristuda ja otsustada, julgeb astuda reaalseid samme, et Eestis oleks vähem inimesi, kes tunnevad, et neid on koheldud ebaõiglaselt. Sest mitte miski ei hävita ühiskonnas kootöövalmidust enam kui ebaõiglase kohtlemise tunne,“ rääkis Läänemets.

„Sotsiaaldemokraadid jäävad sotsiaal- ja haridusküsimustes jätkuvalt Eesti usaldusväärseimaks poliitiliseks jõuks. Samuti jääb meie jaoks oluliseks seismine vaba eneseväljenduse eest, igaühe põhiõiguste kaitse, palgalõhe vähendamine, rahva tervise küsimused ning väärikas vananemine.“