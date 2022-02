Ehitustööd venivad, sest metallivargused on kahekordistunud 

G4Si turvalahenduste osakonna juhi Ramon Kaju sõnul võib varguste arvu kahekordistumise põhjuseks olla tõsiasi, et ehitusmaterjalide hinnad on viimastel aegadel tõusnud. „Musta ja värvilise metalli hinnatõusu mõõdetakse kordades,“ tõdeb Kaju pressiteates. „Tihenenud on vargused objektidelt ning taas on päevakorral ehitusmaterjalide kaod ja sellest tingitud varaline kahju koos ehitustähtaegade pikenemisega.“

Põhja prefektuuri Ida-Harju jaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater toob välja näiteid 2021. aasta vargustest:

Tallinnas Põhja-Tallinna linnaosas varastati suurel hulgal metalli (rauda). Kahju 1500 eurot

Harjumaal Kose vallas varastati metallkonstruktsioone. Kahju 19 175 eurot

Ida-Virumaal Kiviõlis varastati raudteerelsse ca 11,4 tonni. Kahju pea 3500 eurot

Raplamaal Kehtna vallas varastati 250 meetri pikkuses vaskjuhtmeid. Kahju 2550 eurot

„Inimestele, kellel on vanametall seisma jäänud, soovitame seda hoiustada kinnisel territooriumil, garaažis või muus ruumis, kuhu võõrad ei pääse,“ ütleb Toater. Ehitusobjektidel soovitab Toater kasutada valvesüsteeme. „Uuringud kinnitavad, et videovalvesüsteemidel ja hoiatussiltidel on tähtis ennetav funktsioon ja sissemurdmisplaanid jäävadki vaid plaanideks,“ märgib Kaju. Lisaks on kaamerate salvestused kuritegude puhul oluliseks tõendusmaterjaliks.

Mettallikokkuostu ettevõtte Cornimeti Nordicu tegevjuht Allan Pohlaku sõnul on rangelt reguleeritud, mida tohib kokku osta ja mida mitte. Ettevõte teeb pidevalt koostööd nii politsei- ja piirivalveameti kui keskkonnaametiga. „Isegi kui vanametalli kokkuostja täidab kõiki seaduses ettenähtud tingimusi, ei võimalda see paraku 100% kindel olla, kas metalli kokkuostu tooja on aus inimene või mitte.“

Vanametalli saab kokkuostu viia täisealine ehk vähemalt 18aastane isik. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument, kuna vastavalt seadusele peab metallijäätmete üleandmisel koostama kahepoolselt allkirjastatud dokumendi, kuhu pannakse kirja tooja andmed, jäätmete kirjeldus, liik ja kogus ning jäätmed kohale toimetanud sõiduki registreerimisnumber. Kui metalli kokkuostjatele tuuakse veidraid metallijäätmeid, mis enamasti inimeste kätte ei satu, näiteks raudteerööpaid, piirdeaedu või muid esemeid, mis äratavad metallikokkuostu töötajates kahtlusi, tuleb sellest politseile teada anda.