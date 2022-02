Loomasid koheldi julmalt pea 50 korral, neid mürgitati, tulistati või uputati  

Mullu maist kuni detsembri lõpuni registreeriti politsei-ja piirivalveametis 32 looma julma kohtlemise kuritegu ja 14 looma suhtes lubamatu teo toime panemise väärtegu, mis käsitleb loomakaitseseadust. Kõige rohkem on julmalt koheldud just koeri ja kasse, sõnas politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Indrek Hirs Õhtulehele. Tema sõnul on paraku julm kohtlemine lõppenud ka looma hukkumisega-ette on tulnud ka koerte ja kasside löömist, mürgitamist, poegade uputamist või näiteks õhupüssist laskmist.