Mailis Repsilt hüvitist nõudva haridusministeeriumi esindaja ei pea kohtus vajalikuks suurt hulka tunnistajaid 

Mailis Repsi kaitsjad tahavad kohtusse tunnistama kutsuda Jüri Ratase, Mart Helme, Ülle Madise ja veel 56 inimest. Paljude tunnistajate kohtusse kutsumisele vaidlesid 31. jaanuari eelistungil vastu nii prokuratuur kui ka kannatanu esindaja. „Kannatanu esindaja ei soovi eelistungil esitatud vastuväiteid tunnistajate kaupa korrata. Küll aga oli suur osa vastuväiteid seotud kas tunnistajatega, kelle puhul oli ebaselge, mis asjaoludega seoses kaitsja neid üldse küsitleda soovis, või siis tunnistajatega, kes ilmselgelt ei saanud anda olemuslikult asjaga seonduvaid ütlusi ehk jäi arusaamatuks, miks neid on vaja menetlusse kaasata,“ selgitas haridusministeeriumi kui kannatanut esindav vandeadvokaat Marko Kairjak. Tema sõnul on kaitsjal õigus kutsuda kohtusse tunnistajana isikuid, keda ta peab enda väidete tõendamiseks vajalikuks. Prokuratuur ja osaliselt kannatanu esindaja esitasid vastuväiteid, ent kuna seadus kaitsja õigust inimesi kohale kutsuda ei piira, siis kohus mõistagi nende isikute kohale kutsumise taotluse rahuldas, märkis Kairjak. „Kas need inimesed ka tegelikkuses midagi asjakohast ütlevad, kui nad kohale kutsutakse, on eraldi asi ja selgub edasise menetluse käigus,“ lisas Kairjak. Kannatanu tõendid, millele ta tsiviilhagis tugineb, on loetletud tsiviilhagi tekstis. Selle sisu ja alus kantakse ette koos avakõnedega, eeldatavasti 7. veebruari või 14. veebruari istungil.