Kuus last tegid USA ülikoolidele ja kirikutele pommiähvardusi

Foto: AP/Scanpix

Uurijad usuvad, et viimasel nädalal Ühendriikides tehtud kümnete pommiähvarduste taga on kuus alaealist kahtlusalust. Pilakõnede tegijate peamised sihtmärgid olid sedasorti ülikoolid, mis on ajalooliselt mustanahaliste õppeasutused. Eraldi intsidendis saatis ähvardusi ka üks täiskasvanud mees ‒ ülikooli, milles alles hiljuti ise töötas.