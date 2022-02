TOP | Koroonapiirangute lõpp 

Parem õudne lõpp kui lõputa õudus. Taani juba loobus koroonapiirangutest, Soome on ka neist loobumas. Ja kui haiglad koroonapatsientidega ei täitu, võib siingi koroonatõend kaduda 21. veebruarist. Teadusnõukoda seda küll ei soovita, aga äkki saab mõne muu kuupäeva paika? Ettevaatusest ei tasu loobuda, kätepesu ja kõigi haiguste kodus põdemine peaksid olema elementaarsed ka edaspidi, kuid kui tervel inimesel leitakse testiga mõni viirus, millel puudub igasugune sümptom, siis ei saa ka lõputult piirangutes elada. Rekordkogus haiguslehtedel olevaid inimesi ja lähikontaktseid mõjutab juba ühiskonna toimimist. Meil on tõhusad vaktsiinid, kõigil on võimalus neid kasutada ja aegade lõpuni ei suuda nagunii kõigist viirustest eemale hoida.