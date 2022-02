Juhtkiri | Koolilõunaks vaid vett ja tatart 

Kui riik maksab iga õpilase koolilõuna eest ühe euro, siis sealt edasi on aga koolitoidu eest maksmine igal pool erinev. Kus saab euro eest suppi ja leiba, kus paneb kohalik omavalitsus juurde; Tallinn näiteks lisab õpilase kohta 34 senti, Viimsi 62. On selge, et euro eest päevas on raske korralikku toitu pakkuda. Kuid just lastele korraliku, tervisliku ja mitmekesise sooja toidu tagamine oli üks argument, miks otsustati maksumaksja raha eest koolitoitu pakkuda.

Meil on liiga palju lapsi, kellele see toidukord on ainuke päevas. Distantsõppel olles käidi hoolega toidupakkide järel, sest pered olid arvestanud, et korra päevas saab laps süüa just koolis. Energiakriisis on neid peresid, kelle eelarves on iga sent arvel, üha rohkem. Teisalt on meil üha rohkem ka rasvunud lapsi. Kui koolitoit on rõve, ostetakse krõpsu, kommi ja limonaadi. Tervislik, mitmekesine ja maitsev koolitoit on üks viis, kuidas pakkuda vähemalt alternatiivi poes kergelt haaratavatele kiiretele ampsudele.