„Pääsesin eluga tänu õnnelikule juhusele ja põhjalikele arstidele!“ 

Südamehädade põhjused võivad end peidus hoida. Proua Elvel on mitu aastat südames olnud kummalised valud. Enamasti on ta need valuvaigistite abil välja kannatanud. On ju pika elu jooksul hullematki üle elatud – aastakümneid tagasi lakast alla kukkudes rängalt vigastatud selg annab siiani tunda. Paaril korral on siiski valud nii väljakannatamatuks muutunud, et Elve on viimases hädas ka maakonnahaigla EMOsse pöördunud. Seal tehtud kardiogramm, kopsupilt ja muud analüüsid on aga olnud laitmatud ning põhjust haiglaraviks ega lisauuringuteks pole olnud.